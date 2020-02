Coronavirus : en Chine, un robot livre de la nourriture à des personnes placées en quarantaine

L’épidémie du Coronavirus n’a pas encore la virulence de celle du SRAS (H1-N1), mais la Chine multiplie les mesures sanitaires. A Hangzhou, plusieurs centaines de personnes ont été placées en quarantaine dans l’un des plus grands hôtels de la ville, une mesure décidée suite à l’infection supposée de deux passagers en partance pour Singapour. Afin d’éviter les contacts entre le personnel de l’hôtel et les voyageurs, c’est un petit robot baptisé Little Peanut qui a été chargé de délivrer les repas et certaines fournitures. La vidéo du robot a été diffusée sur Twitter, et les internautes/twittos remarquent surtout l’extrême amabilité de la machine, qui dit « Bonjour » et repart en lançant un tonitruant « Bon appétit » ! Rappelons que le Coronavirus a fait déjà près de 150 victimes, et que plus de 6000 personnes sont infectées.

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6 — China Xinhua News (@XHNews) January 27, 2020