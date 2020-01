Lors du dernier trimestre 2019, les ventes de l’Oculus Quest ont rejoint celles du PSVR

Malgré ses limitations techniques (processeur de mobile notamment), l’Oculus Quest est bien parti pour devenir le second casque VR à connaitre un vrai succès public. Si l’on en croit les chiffres compilés par Superdata, les ventes de l’Oculus Quest lors du Q4 2019 seraient pratiquement équivalentes à celles du PlayStation VR (338 000 PSVR écoulés contre 317 000 Oculus Quest). Sur l’année complète, l’écart est plus net (1 million de PSVR contre 700 000 Oculus Quest), mais il ne faut pas oublier que l’Oculus Quest n’a été disponible à la vente qu’à partir du mois de mai 2019. Ce resserrement laisse entendre que Facebook est sans doute en train de gagner le pari du casque « for the rest of us », ou plutôt pour tous ceux qui n’ont pas la possibilité de s’acheter le combo « PC de compétition + Valve Index ». Outre son tarif « accessible », l’Oculus Quest a sans doute séduit aussi par sa réelle autonomie (aucun fils).

Lors du Q4 2019, Facebook a vendu plus de casques VR que son concurrent Sony ; ci-dessus, l’Oculus Quest, désormais à hauteur du PSVR

Derrière les deux leaders du marché de la VR, le Valve Index réalise un super départ avec pas moins de 107000 unités écoulées, et ce malgré un tarif d’environ 1000 euros… et de nombreuses ruptures de stock. Sur l’année, le Valve Index se sera vendu à 150 000 unités environ, ce qui est plutôt prometteur. L’Oculus Go termine à la quatrième place du top 5 (84 000 unités) et l’Oculus Rift S, désormais proposé à un tarif très acceptable, ferme la marche avec 71 000 exemplaires.