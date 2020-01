Disney+ sera bientôt disponible sur les Tesla

Tesla Theater, la fonction d’accès video disponible depuis 2009 dans les véhicules Tesla, ne cesse de glaner de nouveaux services. Netflix, YouTube, récemment Twitch, les logiciels phares de streaming ou de partage de vidéo sont désormais accessibles sur le grand écran de chaque Tesla. Plusieurs jeux sont aussi proposés via Tesla Arcade (Cuphead, Stardew Valley etc.) et la liste ne cesse de s’allonger. Ce n’est donc pas vraiment une surprise d’apprendre que l’une des prochaines mises à jour de l’OS devrait embarquer… Disney+. Elon Musk précise sur Twitter que le service de streaming aux grandes oreilles sera disponible bientôt, sans autre précision.

@elonmusk can @tesla add @disneyplus to the #Tesla theatre in a future update? A lot of users would love to have this feature. @BenSullins

— TeslaOwnersofMA (@TeslaOwnersofMA) 26 décembre 2019