Samsung Galaxy Z Flip : une date de lancement avancée pour le smartphone pliable… et un prix plus élevé que prévu ?

Samsung présentera en détail les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra le 11 février prochain lors de sa Keynote Unpacked. Le Galaxy Z Flip, successeur du Galaxy Fold pliable, pourrait aussi être de la partie; et si l’on en croit Max Winebach, leaker du XDA Developpers, la commercialisation du Z Flip suivrait de peu la conférence. Le Galaxy Z Flip pourrait ainsi être commercialisé dès le 14 février, soit trois semaines environ avant le lancement supposé de la gamme étendue des Galaxy S20.

S20, S20+, S20 Ultra will likely be available first Friday of March. S20 Ultra should retail for $1300.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) 27 janvier 2020