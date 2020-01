The Witcher : après la série à succès, le film d’animation

La série The Witcher est devenue LE blockbuster de Netflix en ce début d’année. L’adaptation de l’œuvre d’Andrzej Sapkowski bat des records d’audience (75 millions de spectateurs), un succès sur lequel Netflix compte bien capitaliser. Le géant du streaming vient d’officialiser la production… d’un film d’animation, The Witcher : Nightmare of the Wolf : « Une nouvelle histoire de The Witcher est en préparation ! Le film d’animation, The Witcher : Nightmare of the Wolf, introduira une nouvelle menace pour le continent ».

La productrice et showrunner Lauren Schmidt Hissrich et le scénariste Beau DeMayo, déjà aux manettes sur la série, se chargeront à nouveau de mettre en place cette nouvelle extension du lore originel. Le synopsis n’est pas encore dévoilé, mais Netflix précise que scénario restera connecté à l’univers de la série. The Witcher : Nightmare of the Wolf sera réalisé par Studio Mir, un studio d’animation sud-coréen déjà crédité sur la série Netflix Voltron : Legendary Defender. Jeux vidéos, série, film d’animation : The Witcher serait-il devenu la nouvelle poule aux œufs d’or ?