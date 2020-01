WhatsApp : le mode sombre maintenant disponible en bêta

Le mode sombre sur WhatsApp est enfin une réalité… mais seulement dans la version bêta de l’application pour l’instant, et uniquement sur Android qui plus est. Mais que les utilisateurs avec un iPhone se rassurent : le mode sombre arrivera également sur iOS.

WhatsApp devient ainsi la troisième application de Facebook à basculer sur le mode sombre, après Messenger et Instagram. Ironiquement, la principale application de Facebook n’offre toujours pas un tel mode à ce jour alors que c’est celle qui est le plus utilisée dans le lot.

Trois réglages sont proposés pour le mode sombre sur WhatsApp. L’utilisateur peut soit forcer le mode sombre, soit forcer le mode clair, tout comme il peut laisser celui en place au niveau du système. Ainsi, si l’utilisateur a le mode sombre sur son appareil, WhatsApp basculera automatiquement sur le mode sombre. Et inversement, WhatsApp passera automatiquement sur le mode clair si ce mode est en place au niveau d’Android (ou iOS quand ce sera disponible).

Si vous avez un smartphone Android et faites partie du programme de bêta de WhatsApp, ouvrez le Play Store et mettez à jour WhatsApp pour tester le mode sombre. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez tout de même tester l’application (la mise à jour est numérotée 2.20.13), rendez-vous sur APK Mirror pour télécharger manuellement l’application et l’installer dans la foulée.