Chromebook : 8 ans de mises à jour à présent pour les nouveaux modèles

Les Chromebooks, ces ordinateurs portables qui tournent sous Chrome OS, s’améliorent un peu plus, du moins pour ce qui est de la durée de vie. Google annonce que les nouveaux modèles lancés à partir de 2020 auront le droit à 8 ans de mises à jour logicielles.

Au départ, les Chromebook bénéficiaient que de 3 ans de mises à jour automatiques. Le délai a été doublé pour passer à 6 ans avec le temps. Et puis l’automne dernier, Google a annoncé une année supplémentaire pour plusieurs Chromebooks déjà proposés à la vente. Aujourd’hui, on monte encore d’un cran avec 8 ans au total. « Cela aidera les écoles à mieux choisir les appareils dans lesquels elles investiront et leur donnera plus de temps pour faire la transition avec les anciens appareils », indique Google sur son blog.

Ainsi, de nouveaux Chromebooks comme le Lenovo 10e Chromebook et l’Acer Chromebook 712 auront le droit à des mises à jour jusqu’en juin 2028.

Google en profite pour annoncer que 40 millions d’élèves et de professeurs utilisent des Chromebooks de nos jours, et ce à l’échelle mondiale. C’est un gain de 10 millions de Chromebooks sur un an, là où la hausse de 2018 a 2019 avait « seulement » été de 5 millions.