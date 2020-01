Windows 10 : Microsoft teste de la publicité dans WordPad

Nouvelle année et nouveau test de la part de Microsoft pour ce qui est de la publicité. C’est le logiciel WordPad qui est concerné ici, avec des publicités qui invitent les utilisateurs à passer par les applications Web d’Office.

Au moins six messages différents ont été remarqués :

BREAKSCLUSIVE: Microsoft WordPad is getting a new feature! An ad for Office web apps!

Screenshot shows 6 experimental variants.

vso/tfs id 23834136

variants 1-6 pic.twitter.com/TdYOuKkLZc

— Rafael Rivera (@WithinRafael) 20 janvier 2020