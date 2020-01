Disney+ finalement lancé en France le 24 mars à 6,99€/mois

Disney+ devait initialement être lancé le 31 mars 2020 en France. Aujourd’hui, Disney annonce que ce sera finalement le 24 mars, soit une semaine plus tôt. La raison exacte du changement de date n’est pas donnée, mais pour le coup c’est plutôt une bonne nouvelle puisqu’il ne s’agit pas d’un report.

Le prix officiel a également été communiqué : ce sera 6,99€/mois ou 69,99€/an. Aux États-Unis, les tarifs sont 6,99$/mois et 69,99$/mois. Disney+ sera donc moins cher que Netflix qui propose trois offres à 7,99€/mois, 11,99€/mois et 15,99€/mois. Qui plus est, l’offre de Disney+ donne accès à la 4K et au HDR. Chez Netflix, il faut payer 15,99€/mois pour en profiter.

Disney+ a été lancé en novembre dernier aux États-Unis et dans quelques pays, dont le Canada. Le service est un carton et a connu 10 millions d’utilisateurs dans les 24 heures qui ont suivi le lancement. C’est assez impressionnant et cela écrase tous les records.

Disney+ sera lancé plus tôt que prévu en France ! Votre nouveau service de streaming, disponible dès le 24 mars.

Le 24 mars prochain, le service de vidéo à la demande par abonnement sera lancé en France, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse et en Autriche. Le catalogue comprend les programmes de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.