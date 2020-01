Netflix accueillera les 21 films du studio Ghibli à partir du 1er février !

Comme aime le répéter le community manager de Netflix sur Twitter, c’est LA grosse surprise (qui était attendue) : l’intégralité du catalogue Ghibli, soit 21 films (dont les 2/3 peuvent être considérés comme de véritables chefs d’oeuvre du 7ème art), seront disponibles sur le service de streaming à partir du 1er février ? Pourquoi « à partir » me direz-vous ? Parce que la disponibilité des 21 films s’effectuera en « fractionné » : 7 films seront dispos dès le 1er février, 7 autres films le 1er mars et 7 films encore le 1er avril. Il y a quelques mois, Netflix avait obtenu les droits de diffusion des films Ghibli pour les Etats-Unis, le Japon et le Canada, et vient donc d’étendre ces droits de diffusion au reste du monde. Une très bonne nouvelle.

La liste des films :

1er février : Le Château dans le Ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki la petite sorcière (1989), Souvenirs goutte à goutte (1991), Porco Rosso (1992), Je peux entendre l’océan (1993), Les Contes de Terremer (2006).

1er Mars : Nausicaä de la Vallée du Vent (1984), Princesse Mononoké (1997), Mes voisins les Yamadas (1999), Le Voyage de Chihiro (2001), Le Royaume des Chats (2002), Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010), Le Conte de la princesse Kaguya (2013)

1er Avril : Pompoko (1994), Si tu tends l’oreille (1995), Le Château Ambulant (2004), Ponyo sur la falaise (2008), La colline aux coquelicots (2011), Le vent se lève (2013), Souvenirs de Marnie (2014)