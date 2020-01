Xiaomi se sépare de POCO (smartphone POCO F1)

Xiaomi avait créé la marque POCO en 2018 afin de concurrencer les smartphones d’entrée de gamme de Samsung et Huawei. Le POCO F1, premier et unique mobile de cette filiale, avait semble t-il rencontré un certain succès suite à son lancement dans une cinquantaine de pays. Blindé de composants de pointe et vendu au tarif « accessible » d’environ 300 dollars, le POCO F1 lançait la filiale sur de bonnes bases. Et pourtant, point de POCO F2 à l’horizon (si ce n’est quelques maigres fuites récentes), une absence de visibilité peut-être causée par une réorganisation interne décidée après le départ de plusieurs « top excecutives ».

Quoiqu’il en soit, les soucis internes de POCO ne seront bientôt plus ceux de Xiaomi, ce dernier ayant déjà fort à faire pour enrayer la chute des ventes de ses smartphones (-8 à -10% lors du dernier trimestre) : le fabricant chinois annonce en effet que POCO prendra son indépendance décisionnelle et financière et ne fera donc plus partie du groupe. Difficile de savoir si c’est un bon signe pour l’avenir du POCO F2 et plus globalement de la société POCO elle-même…