Alphabet, maison mère de Google, atteint les 1 000 milliards de dollars de capitalisation

Le début de 2020 commence fort pour Alphabet. La maison mère de Google a atteint aujourd’hui le cap des 1 000 milliards de dollars pour la capitalisation boursière. C’est la quatrième entreprise américaine à rejoindre ce club restreint, après Apple et Amazon qui ont atteint ce palier en 2018 et Microsoft l’année dernière.

Google a commencé à être coté en bourse en 2004. En 2015, l’entreprise s’est restructurée sous le nom d’Alphabet mais n’a pas modifié le cours de ses actions ni ses symboles (GOOG et GOOGL). Le passage de Google à Alphabet n’a même pas été approuvé par un vote des membres du conseil d’administration. Au lieu de cela, la restructuration a eu lieu principalement à la demande des fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin.

Alphabet a pour vocation de regrouper plusieurs projets. Il y a Google comme moteur de recherche, Waymo pour les voitures autonomes, Deepmind pour l’intelligence artificielle, X pour la recherche et le développement, Verily pour la santé et plus encore.

Alphabet est donc à 1 000 milliards de dollars aujourd’hui. En comparaison, Apple est à 1 380 milliards de dollars et Microsoft à 1 270 milliards de dollars. Amazon est sous la barre des 1 000 milliards de dollars pour l’instant, avec une capitalisation de 931 milliards de dollars ce soir.