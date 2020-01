Bose ferme 119 magasins dans le monde, dont en France

Bose a pris la lourde décision de fermer 119 boutiques situées en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Australie. La raison ? Beaucoup des clients Bose achètent leurs produits sur Internet de nos jours et le coût des boutiques devenait important. La fermeture a déjà commencé dans certains pays et elle déroulera tout au long des prochains mois.

La première boutique Bose a ouvert ses portes en 1993 aux États-Unis, notamment dans l’idée de faire des démonstrations des produits, ce qui est pratique quand on est spécialisé dans la partie sonore. Mais ces démos sont de moins en moins réclamées par le public aujourd’hui, qui préfèrent passer par Internet pour faire les achats. La marque évoque notamment les casques et écouteurs sans fil, ainsi que les enceintes connectées qui sont achetées chez les revendeurs en ligne ou sur Bose.com directement.

« À l’origine, nos magasins de détail offraient aux gens un moyen de découvrir, de tester et de nous parler des systèmes de divertissement à domicile multi-composants, CD et DVD », déclare Colette Burke, vice-présidente des ventes globales chez Bose. « À l’époque, c’était une idée radicale, mais nous nous sommes concentrés sur ce dont nos clients avaient besoin et où ils en avaient besoin — et nous faisons la même chose maintenant », a-t-elle ajouté.

Bose annonce qu’il va lui rester 130 boutiques dans le monde, notamment en Chine, aux Émirats arabes unis, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Corée du Sud. La marque ajoute avoir une pensée pour ses employés dans les 119 boutiques qui vont perdre leurs emplois et les aidera pour la suite.