Autel Robotics dévoile des drones 8K, pliables, et disposant d’une autonomie de 40 minutes

Autel Robotics a frappé fort lors du CES 2020. Le fabricant a dévoilé une large gamme de drones pliables, les EVO II, EVO II Pro et EVO II Dual, dont 2 modèles 8K (EVO II Dual et EVO II). Les EVO II « 8K » embarqueraient un capteur IMX586 48 MPx signé Sony, le modèle Pro se « contentant » d’un IMX383 20 MPx, un capteur moins défini mais avec une plus grande sensibilité ISO et une ouverture variable (f/2.8-f/11). L’EVO II Dual bénéficierait en outre d’un second capteur FLIR LWR infrarouge.

Outre leur compacité et la grande définition des capteurs vidéos, ces nouveaux drones se caractérisent surtout par une autonomie de près de 40 minutes grâce à l’emploi d’une batterie LiPo 3S de 7100 mAh, ce qui est presque deux fois plus que la plupart des drones « grand-public » 4K, au delà même des drones du principal concurrent DJI (30 minutes maxi).

Compacts, performants et autonomes (on pourrait rajouter relativement léger avec un poids d’environ 1kg), les drones d’Autel Robotics pourraient opposer une belle résistance à la quasi hégémonie de DJI dans le secteur. Les prix oscillent de 1495 à 1795 pour les modèles EVO II et EVO II Pro (pas encore de tarif public pour l’EVO II Dual).