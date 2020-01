L’armée américaine travaille sur une technologie de reconnaissance faciale de nuit, et à longue distance

Malgré les milliards investis par les géants de la tech, la reconnaissance faciale de nos smartphones ne marche pas toujours aussi bien qu’attendu. L’armée américaine travaille sur une technologie beaucoup plus avancée encore, un système de reconnaissance faciale capable de distinguer précisément le visage d’un individu… y compris dans le noir le plus total ! Mise au point par Cyan Systems, Inc. et Polaris Sensor Technologies, cette nouvelle technologie logicielle et hardware permet d’ « affiner » le contenu d’images capturées à l’aide de caméras infrarouges ou thermiques, au point de distinguer les plus petits détails, comme le contour du nez du visage, la forme précise des yeux, etc.

Bien évidemment, la grande muette étatsunienne refuse de fournir le moindre élément d’explication concernant le procédé employé, mais les résultats seraient particulièrement probants, y compris à longue distance puisque le visage pourrait être reconnu jusqu’à 500 mètres de distance ! A terme, cette technologie pourrait être utilisée lors des opérations de ciblage d’un ennemi, histoire de ne pas faire du tir au canard sur un pauvre bougre qui passait par là…