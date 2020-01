OnePlus estime que les smartphones pliables ne sont pas encore prêts

Samsung et Huawei ont réellement ouvert le bal des smartphones pliables il y a quelques mois et d’autres constructeurs vont les rejoindre, comme Xiaomi. Mais pour Pete Lau, patron de OnePlus, les smartphones pliables ne sont pas encore des produits prêts. Comprendre qu’ils doivent être peaufinés avant d’être réellement intéressants.

« Le smartphone pliable est un exemple de quelque chose que nous avons examiné mais que nous n’avons pas poursuivi. C’est parce que, en examinant l’application de ce qui est actuellement disponible pour la technologie des écrans pliables, nous n’avons pas trouvé que l’avantage ou la valeur importante qui en découle n’est pas contrebalancé par les lacunes ou les inconvénients de l’état actuel de la technologie », a expliqué Pete Lau dans The Vergecast.

L’un des problèmes à ses yeux est l’espace qu’il y a quand le smartphone est plié. Le smartphone n’est pas complètement fermé et cela prouve que des efforts doivent être faits selon le dirigeant. « Si vous regardez le pli et les appareils technologiques pliables actuels, c’est très large et pas très propre ou avec un pli très net. Cela entraîne aussi actuellement beaucoup de plis à l’écran ou des problèmes d’emplacement du pli sur l’écran. Ce n’est pas quelque chose que je peux accepter dans les produits qui sont développés », ajoute Pete Lau.

On comprend donc qu’un smartphone pliable n’est pas d’actualité chez OnePlus, du moins pas pour cette année. Pete Lau ne dit pas si OnePlus continue de se pencher sur un potentiel smartphone pliable pour l’avenir ou si l’idée est mise de côté.