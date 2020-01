Exofield XP-EXT1 : JVC dévoile un casque audio Dolby Atmos et DTS:X

Les casques audio réellement capables de produire du son surround 3D avec une grande qualité de restitution restent de l’ordre du fantasme. JVC a cassé le moule lors du CES en dévoilant l‘Exofield XP-EXT1, un casque compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS:X… sans prendre en charge les formats standards Dolby Atmos for Headphones ou DTS Headphone:X. Mais quelle est donc cette sorcellerie ?

Le fabricant a mis au point sa propre technologie de rendu sonore (désignée par le terme Exofield), une technologie sonore qui permet de passer les flux stéréo 5.1 ou 7.1 vers du 7.1.4 tout en produisant une scène sonore 3D extrêmement précise grâce à l’utilisation de micros de calibration situés dans chaque oreillette. Ces micros de calibration permettraient d’obtenir un rendu sonore personnalisé (jusqu’à 4 profils peuvent être enregistrés).

Le tout est relié à un gros boitier (pour le traitement du son via de multiples DSPs), un boitier muni de ports HDMI et d’entrées S/PDIF optique et analogique. Ce casque audio qui promet d’être particulièrement immersif sera proposé à la vente durant le printemps au tarif de 1000 euros, tout rond.