SelfieType de Samsung : le clavier virtuel que l’on aura toujours sous la main

C’est l’un des projets technologiques les plus impressionnants du dernier CES. Le SelfieType de Samsung permet d’avoir toujours un clavier virtuel sous la main, au sens littéral du terme. Cette app s’appuie en effet sur la caméra du smartphone afin de reconnaitre les mouvements des doigts de l’utilisateur, et parvient à traduire ces mouvements en « frappes » sur un clavier virtuel. Le clavier virtuel peut ainsi s’afficher sur l’écran du smartphone pendant que l’utilisateur tape des doigts sur la table (ou dans l’air) pour rentrer du texte, ce qui devrait offrir un certain confort d’utilisation (après tout, les claviers virtuels de smartphones sont vraiment exigus). Cette technologie n’en est encore qu’au stade du prototype logiciel, mais il ne serait pas vraiment étonnant de la retrouver sous la forme d’une option de saisie dans l’un des futurs flagships de Samsung. Très prometteur.