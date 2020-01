YouTube Kids arrive sur les Freebox

Après Netflix sur la Freebox Révolution, Free vient d’intégrer YouTube Kids à ses box (un première !). Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de Free de proposer toujours plus de contenus à ses abonnés Freebox. YouTube Kids est disponible sans surcoût dès aujourd’hui pour les abonnés Freebox Delta, Freebox, Révolution, Freebox One et Freebox mini 4K. YouTube Kids est également accessible sur smartphone et tablette via l’application de l’opérateur.



Pour rappel, YouTube Kids réunit sur une même plateforme des émissions de divertissement et dessins animés, des contenus éducatifs et des tutoriels adaptés aux plus jeunes, mais aussi des clips musicaux et de danse pour les enfants.

Il suffit de redémarrer votre Freebox pour en profiter.