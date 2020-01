Bloodshot : Vin Diesel ne fait pas de quartier dans le second trailer

Sony Pictures dégaine ses films de super-héros en ce début d’année 2020. Après Morbius (qui a peiné à nous convaincre sur la base du trailer), le studio nous dévoile le second trailer de Bloodshot, qui permet de retrouver un Vin Diesel très en forme. Ce super-héros de l’écurie Valiant, qui n’a bien sûr pas du tout la popularité de DC ou Marvel (mais est-ce si grave ?), est incarné avec toute la « badasserie » nécessaire par la star de Fast and Furious.



L’acteur interprète Ray Garison, « un ancien soldat doté de pouvoirs de régénération et de meta-morphing suite à l’injection de nanites dans son sang ». La suite du pitch ne fait pas dans la dentelle : « Après avoir vu sa mémoire effacée à plusieurs reprises, il finit par découvrir qui il est et décide de se venger de ceux qui lui ont infligé cette expérience ». Le film est signé Dave Wilson, qui est avant tout un spécialiste des effets spéciaux, et cela se voit (tout au moins sur le trailer). On espère tout de même que Sony n’a pas encore grillé toutes ses cartouches dans la thématique super-héros, parce que là, ça risque d’être un peu compliqué face au rouleau compresseur Disney/Marvel. Bloodshot sortira en salles durant le mois de mars.