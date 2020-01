Black Widow : une nouvelle bande-annonce avec du combat

Une nouvelle bande-annonce du film Black Widow a été mise en ligne. Le film centré sur le personnage de Natasha Romanoff (interprétée par Scarlett Johansson) aura du combat et c’est justement l’un des aspects de la vidéo.

La bande-annonce nous fait savoir une fois de plus que Natasha est rentrée chez elle et elle retrouve sa sœur Yelena Belova, jouée par Florence Pugh. Après de brefs retours dans sa famille, la vidéo nous explique pourquoi Black Widow a dû rentrer chez elle. Elle explique à sa sœur qu’elle est en fuite de son passé et qu’elle veut devenir plus que la tueuse qu’elle n’est. Mais pour ce faire, elle a besoin de l’aide de sa famille pour éliminer quelqu’un de son passé. Et il semble que ce quelqu’un soit le Maître de corvée (Taskmaster). La bande-annonce se penche sur la véritable identité du mystérieux méchant, mais tout ce qu’on obtient est un gros plan de la figure masquée et une allusion au mystère qui ne sera probablement pas révélé avant la sortie du film.

Black Widow est le premier film Marvel de l’année 2020 et le premier à faire partie de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU). La sortie au cinéma en France se fera le 29 avril prochain.