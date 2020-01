RollBot : le robot distributeur de PQ n’a pas peur du ridicule

Toutes les innovations dévoilées lors du CES 2020 ne rentrent pas forcément dans la catégorie « franchement utile pour l’avenir de l’humanité ». Le RollBot de Charmin est même à l’opposé de ce concept. Ce petit robot gyropode à tête d’ourson a en effet pour seul objectif… de vous apporter du papier toilette ! Le RollBot répondra à vos appels pressants via Bluetooth et pourra se diriger de façon autonome vers sa destination (c’est à dire les WC) grâce à ses capteurs infrarouges intégrés. Certes, on aurait plutôt tendance à se dire qu’il reste nettement plus pratique de prévoir des recharges de PQ, mais il doit être écrit quelque part que nous n’échapperons pas à la robotique, et ce jusque dans nos « chiottes ».

Bonne nouvelle cependant, RollBot n’est encore qu’un prototype (et on espère qu’il le restera). Décidément très en forme lors de ce CES, Charmin a aussi dévoilé le SmellSense, un capteur à odeur qui vous indique si vous pouvez vous rendre aux toilettes sans risquer une attaque chimique odorante. Vraiment ?