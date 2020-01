Iron Man de retour dans le MCU ? « Tout peut arriver », dit Robert Downey Jr.

Iron Man de retour dans Marvel ? Les fans du MCU se posent la question, bien que la réponse puisse sembler évidente au vu des événements dans Avengers : Endgame. Robert Downey Jr. en personne a justement répondu à la question.

« Tout peut arriver », a déclaré celui qui a incarné Tony Stark/Iron Man au cinéma au cours d’une interview avec Extra, en pleine promotion de son nouveau film Le Voyage du Dr Dolittle. « En ce qui me concerne, je me suis rangé et je suis prêt à laisser tomber. Je pense aussi que Marvel est sur cette voie maintenant où ils essaient un tas d’autres trucs. Je suis excité pour eux de voir comment tout cela va se passer. C’est dur de se projeter mais il y a beaucoup d’autres choses qu’on veut faire », a-t-il ajouté aux côtés de son épouse Susan qui est productrice pour Le Voyage du Dr Dolittle.

Une rumeur a émergé en septembre dernier, selon laquelle Tony Stark serait présent dans le film Black Widow prévu en mai. Ce film est centré sur Black Widow (Natasha Romanoff) et se situe entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Tony Stark/Iron Man était bel et bien là pendant cette période, mais sera-t-il réellement dans le film…

En outre, Robert Downey Jr. devrait prêter sa voix dans What If…? pour Disney+. Cette série, prévue en 2021, se concentre sur divers univers alternatifs où l’histoire du MCU a pris un cours différent. La révélation a été faite par Jeff Goldblum (le Grand Maître dans Thor : Ragnarok).