Les jeux de Microsoft sur Xbox Series X seront aussi disponibles sur Xbox One

La Xbox Series X, qui sortira à la fin de l’année, aura une particularité : elle n’aura pas de jeux first-party (c’est-à-dire développés par les studios de Microsoft) exclusifs. En effet, Microsoft annonce que ses jeux qui sortiront sur la Xbox Series X pourront aussi être joués sur l’actuelle Xbox One.

« Au fur et à mesure que notre contenu sortira au cours de la prochaine année, dans deux ans, tous nos jeux, un peu comme sur PC, seront disponibles sur cette famille d’appareils », a expliqué Matt Booty, le responsable des équipes de développement chez Xbox Game Studios, dans une interview avec MCV. « Nous voulons nous assurer que si quelqu’un investit dans une Xbox entre maintenant et la sortie de la Xbox Serie X, il aura le sentiment d’avoir fait un bon investissement et que nous nous engageons à lui fournir du contenu », a-t-il ajouté.

En d’autres termes, un jeu comme Halo Infinite — qui sera disponible au lancement de la Xbox Series X — pourra être joué aussi bien sur la Xbox Series X que sur la Xbox One. La nouvelle console n’aura pas l’exclusivité. Il en va de même pour les autres jeux développés par Xbox Game Studios.

Cette nouvelle peut être considérée comme formidable pour tous ceux qui ont une Xbox One. Ils savent qu’elle ne va pas soudainement prendre la poussière une fois la Xbox Series X lancée. En revanche, c’est un pari risqué pour Microsoft. Certaines personnes qui n’ont pas de Xbox à ce jour pourraient être tentées d’acheter un Xbox One plutôt qu’une Xbox Series X au vu du prix inférieur, et cela ne va pas forcément aider pour augmenter la communauté sur la nouvelle console. Cette dernière aura au moins un avantage : plus de puissance et donc de meilleurs graphismes.