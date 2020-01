[CES 2020] Drone V-Coptr Falcon : seulement deux hélices, mais une autonomie de 50 minutes

Le V-Coptr Falcon de la startup américaine Zero Zero Robotics a la particularité de ne disposer que de deux hélices (disposées au bout de bras en « V »), ce qui ne serait pas gênant pour la stabilité de l’engin et permettrait surtout de gagner énormément en autonomie. Ainsi, le Falcon serait capable de voler durant 50 minutes d’affilée sur une seule charge, un temps de vol record pour cette catégorie de drone (c’est presque deux fois plus d’autonomie que les drones de DJI) ! Au delà de cette autonomie quasi « disruptive », le V-Coptr semble afficher de solides arguments technologique avec son capteur 12 MPx 1/2.3 pouces de chez Sony monté sur une Gimbal trois axes, un système de traitement d’image (ISP) de chez Qualcomm capable de capturer des vidéos 4K et 30 images par secondes, et enfin deux caméras destinée à la détection et l’évitement automatique d’obstacles ! Le V-Coptr Falcon est déjà proposé en précommande et sera disponible à la vente au mois de février prochain au tarif de 999 dollars.