[CES 2020] PowerEgg X : la caméra 4K qui peut se transformer en drone (ou l’inverse)

Le PowerEgg X de PowerVision est une étrange caméra 4K (avec stabilisateur intégré) qui peut se transformer à loisir… en drone. La caméra, aussi ronde qu’un oeuf, ne pèse que 522 grammes et peut même reconnaitre les visages… et les gestes (pour des commandes à distance). Le logiciel intégré permet aussi à la cam de suivre les mouvements d’une personne. Le contrôle vidéo se fera en revanche à partir du smartphone (pas d’écran intégré). Sans surprise, les vidéos sont enregistrées en 4K et 60 images par seconde (ce qui n’est pas un exploit en 2020) et les amateurs de beaux paysages seront ravis d’apprendre que la cam est munie d’une optique grand angle 170°.

Mais le plus intéressant donc est qu’il suffira de rajouter des bras motorisés et des hélices pour transformer le PowerEgg X en un véritable drone 4K ! Plus fort encore, la caméra-drone résiste à la pluie avec un accessoire dédié (pas une averse bien sûr) et pourra même se poser sur l’eau munie de ses flotteurs. Le drone pèse 822 grammes (caméra comprise) et dispose d’une autonomie de 30 minutes, ce qui est dans le haut du panier de ce type d’appareil. Deux packs de PowerEgg sont proposés en précommande : le pack de base Explorer (849 euros) et le pack Wizard (1149 euros) qui contient la bulle d’étanchéité.