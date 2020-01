[CES 2020] Arcade1Up présente la borne rétro NBA Jam… avec du multijoueurs en ligne !

Arcade1Up sait (presque) à chaque fois toucher notre petit coeur sensible de vieux gamer. Au CES de Las Vegas, le fabricant des répliques de bornes d’arcade célèbres a une nouvelle fois créé l’évènement en dévoilant la copie conforme (au 2/3 de sa taille d’origine) de la borne Midway NBA Jam. Comme à la belle époque, la borne dispose d’un plateau équipé de 4 sticks (la folie !), trois jeux sont stockés dans la bécane, soit NBA Jam, NBA Jam Tournament Edition et NBA Hang Time. Plus fort encore, la startup américaine nous assure que le jeu sera jouable en multijoueurs… en ligne ! Ce serait bien la toute première qu’une borne d’arcade de la marque bénéficierait d’une telle fonction (bien sûr absente du jeu d’origine).

La borne « star » a eu droit à une version king size pour les besoins du salon

La rumeur d’une borne NBA Jam était dans l’air depuis plusieurs mois, et comme souvent, les fuites se sont avérées justes. La borne n’a pas encore de date de sortie ni de prix, mais comme toutes les autres bornes multijoueurs d’Arcade1Up, le tarif devrait tourner aux alentours des 400 dollars (comptez 700 ou 800 euros en Europe). Autre nouveauté d’Arcade1Up, des flippers « physiques » avec un plateau-écran conçu par Zen Studios. Franchement bof cette fois…