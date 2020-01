[CES 2020] Segway S-Pod : le fauteuil-gyropode qui nous rendra tous obèses

Le CES permet de faire le point sur l’état de l’art technologique. Certaines innovations sont stupéfiantes, d’autres s’avèrent franchement utiles, la plupart sont simplement plutôt « cool » ou marrantes, et d’autres encore nous font lever un sourcil tellement elles nous semblent peu appropriées voire complètement ratées. Le Segway S-Pod – sorte de fauteuil-gyropode auto-équilibré capable de filer à la vitesse respectable de 38 km/h – nous laisse pas mal dubitatif.

Le Segway S-Pod pourrait être proposé à la vente dès 2021

Le fabricant chinois affirme que le Segway S-Pod est avant tout destiné à faciliter les transports sur de très courtes distances (dans les centres commerciaux ou les aéroports par exemple), mais à part pour les personnes (très) âgées, on comprend mal l’utilité d’un tel engin, surtout à une époque où l’on est parfaitement informé sur la nécessité de se bouger un peu pour garder la santé.

Le S-Pod fait d’ailleurs penser aux fauteuils tout équipés du film d’animation Wall-E (voir ci-dessus) : les terriens passant le plus clair de leur temps dans ces fauteuils mobiles avec écran intégré, ils deviennent tous obèses, de gros bonhommes à peine capables de pousser un curseur du bout du doigt. Certes, il peut être pénible de marcher pendant 1 heure dans un centre commercial, ou de se trimbaler sa grosse valise de voyage dans le hall d’un aéroport, mais sans ces petits efforts, et sachant que nous passons le plus clair de notre temps à « bingewatcher » des séries sur Netflix (ou autres…), qu’allons nous donc devenir ?