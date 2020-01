Samsung annonce le Galaxy XCover Pro, avec une batterie amovible

Cela fait un moment que la plupart des smartphones n’ont plus de batteries qui peuvent être retirées pour être remplacées finalement. Ce n’est pas le cas du Galaxy XCover Pro, fraîchement annoncé par Samsung, qui conserve cette « fonction » si l’on peut dire.

La batterie du smartphone peut être remplacée à tout moment par l’utilisateur, sans l’usage d’outils et sans faire sauter la garantie. Ici, Samsung propose une batterie assez généreuse de 4 200 mAh qui doit assurer une bonne autonomie et devrait permettre de largement tenir la journée.

Le Galaxy XCover Pro n’est pas destiné à tout le monde cependant, puisqu’il s’agit d’un smartphone robuste qui peut être intéressant pour tous ceux qui travaillent sur des chantiers par exemple. Sous le capot, le Galaxy XCover Pro embarque le processeur Exynos 9611, 4 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage, deux capteurs photo au dos (25 + 8 mégapixels) et un capteur frontal de 13 mégapixels. L’écran LCD fait 6,3 pouces et se veut Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels). Un trou est présent en haut à gauche de l’écran pour loger le capteur photo frontal.

Samsung commercialisera le Galaxy XCover Pro d’ici la fin du mois dans quelques pays européens pour commencer, avec un prix de 449 euros. L’appareil tourne sous Android 10.