Trois jeux Oddworld Inhabitants arriveront bientôt sur Switch, dont La Fureur de l’Etranger (trailer)

La Switch n’est pas seulement une console dotée de belles exclusivités (la plupart signées Nintendo). La boite à jeu de chez Nintendo peut aussi se targuer d’être un véritable aspirateur de « classiques » ou de titres de qualité sortis en « exclusivité » ou semi-exclusivité chez la concurrence (comme Ori and the Blind Forest ou bien encore Dead Cells). Derniers transfuges annoncés, les chefs d’oeuvre d’Oddworld Inhabitants, à commencer par le FPS/TPS culte La Fureur de L’Etranger (Stranger’s Wrath), dans sa version HD, qui arrivera le 23 janvier prochain sur Switch (en démat). Deux autres titres sont prévus sur Switch, et il y a fort à parier qu’il s’agisse de L’Odyssée d’Abe et de L’Exode d’Abe (des jeux qui datent de la fin des années 90), deux références incontournables du genre plateforme-action. Point notable, Microïds a été chargé de la distribution sur Switch des trois jeux d’Oddworld Inhabitants. Voilà une belle reconnaissance pour l’éditeur français fondé en 1984 !