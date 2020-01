[CES 2020] Dell présente Ori et Duet, deux tablet-PC pliables

Le pliable est à la mode en ce début d’année 2020 : de nombreux exposants présents au CES dévoilent des prototypes, concepts ou produits finaux équipés d’écrans pliables. Dell suit la tendance en présentant les Ori et Duet, deux tablet-PC « concept » qui reposent sur le principe d’une grande tablette que l’on pourra plier comme un livre. L’Ori dispose d’une dalle 13,3 pouces pliable, ce qui autorise un grand nombre d’usages bien différenciés : tablette, ordinateur avec clavier entièrement tactile, lecture d’eBook simulant vraiment un livre virtuel, etc. Dell ne livre aucune spécification technique pour ce prototype qui n’a pas vocation à être commercialisé (en tout cas pas dans un avenir proche).

Le Duet est un peu plus classique dans sa conception. La partie « pliable » est assurée par deux écrans reliés entre eux par une charnière centrale. Hormis ce choix technologique sans doute moins contraignant, les fonctions de l’appareil sont strictement identiques à celles de l’Ori. Et one more time, Dell ne livre aucune fiche technique, ce qui laisse entendre que l’appareil est encore loin de la commercialisation (si tant est que Dell daigne le commercialiser un jour).