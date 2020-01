Google Assistant : 500 millions d’utilisateurs et plein de nouveautés annoncées

Google commence l’année en annonçant que Google Assistant compte désormais 500 millions d’utilisateurs dans le monde. L’assistant est disponible dans plusieurs langues au sein de 90 pays aujourd’hui.

C’est aussi l’occasion pour Google de détailler de nombreuses nouveautés qui sont ou seront disponibles cette année :

— Configuration plus rapide des appareils connectés : si vous configurez un appareil connecté via une application du fabricant, vous pouvez voir une notification ou un bouton de suggestion pour terminer la configuration dans Google Home et Google Assistant. Ce processus vous permettra de terminer facilement la configuration sans avoir à saisir à nouveau les informations d’identification du compte.

— Actions programmées : vous voulez régler votre cafetière pour qu’elle fonctionne à 6 heures du matin ? Plus tard cette année, vous pourrez dire : « Hey Google, allume la cafetière à 6 heures du matin » et l’action s’effectuera.

— Davantage d’appareils sont pris en charge : plus de 20 nouveaux appareils feront partie de Google Home cette année, notamment des unités de climatisation, des purificateurs d’air, des baignoires, des cafetières, des aspirateurs et plus encore.

— Des notes sur les Smart Displays : vous pourrez dire à votre Smart Display « Hey Google, laisse une note qui dit que j’ai déjà nourri le chien » ou quelque chose de similaire. Votre écran intelligent affichera alors une note autocollante numérique que tout le monde dans votre maison pourra voir. Cette fonction arrivera plus tard dans l’année.

— Numérotation rapide pour les contacts sur les Smart Displays : vous utilisez votre écran intelligent pour passer des appels fréquents ? Google va ajouter une fonctionnalité qui permettra d’ajouter des contacts afin de les appeler rapidement. Ainsi, vous pourrez appeler rapidement un proche juste par la voix ou en tapant sur sa fiche contact depuis l’écran intelligent

— Lectures longues par Google Assistant : Google prévoit d’utiliser Google Assistant pour vous lire de longs articles ou pages web avec une commande « Hey Google, lis cette page ». Il devrait pouvoir le faire en 42 langues et il pourrait éventuellement être capable de faire défiler automatiquement le texte pendant sa lecture et de le mettre en surbrillance pour vous montrer où Google Assistant est en train de lire.

— Supprimer facilement l’historique de Google Assistant : il est possible de dire une commande comme « Hey Google, supprime tout ce que je t’ai dit cette semaine ».

— Prise en charge d’Android TV avec le champ lointain : Les téléviseurs avec Android TV (à commencer par Hisense et TCL) bénéficient d’une prise en charge des micros en champ lointain, vous pourrez donc bientôt parler à Google Assistant par le biais de votre téléviseur comme vous le feriez avec un haut-parleur intelligent.

— Google Assistant débarque sur les téléviseurs Samsung : Google Assistant arrive sur les nouveaux Smart TV à commande vocale de Samsung qui seront lancés en 2020.