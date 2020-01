BAFTA : 11 nominations pour le Joker de Todd Phillips

Après La Mostra de Venise (Lion d’Or) et les Golden Globe (Prix d’interprétation masculine pour Joaquin Phoenix), Joker poursuit sa course aux récompenses. Le film de Todd Phillips est de loin le plus cité aux BAFTA, l’équivalent des « Oscars » britanniques : Joker a reçu 11 nominations, devant 1917 (9 nominations) et Parasite (6 nominations). Joker est bien sûr cité dans la catégorie du meilleur film (aux côtés de 1917, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite) tandis que Joaquin Phoenix briguera un second trophée pour sa performance d’anthologie dans la peau du psychopathe ricanant. Au passage, on rappellera que Parasite a déjà reçu la Palme d’Or à Cannes et le Golden Globe du Meilleur film étranger. Le drame du génial Bong Joon-ho est donc toujours en lice pour réaliser un quasi carton plein (il peut encore remporter les BAFTA et concourir aux prochains Oscars). Quant au Joker, on voit mal désormais comment le film pourrait être écarté de la course aux Oscars. La cérémonie des BAFTA se déroulera le 2 février prochain au Royal Albert Hall de Londres.