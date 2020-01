[CES 2020] Asus dévoile un écran gamer à 360 Hz

Asus a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler un nouvel écran : le ROG Swift 360Hz. Comme le nom peut le suggérer, il dispose d’un affichage à 360 Hz. C’est assez important, surtout si on compare aux taux de rafraîchissement de 144 Hz et 240 Hz qui se veulent assez communs aujourd’hui pour les écrans à destination des joueurs.

Le ROG Swift 360Hz a une dalle de 24,5 pouces, se veut Full HD (1080p) et embarque la technologie G-Sync de Nvidia. Asus et Nvidia ont d’ailleurs travaillé ensemble sur cet écran pour permettre de pleinement profiter des 360 Hz.

Nvidia affirme que ce taux de rafraîchissement plus élevé améliore le suivi grâce à des animations plus fluides dans les jeux, réduit le ghosting et, évidemment, permet aux joueurs de voir les ennemis plus tôt. Toute réduction de la latence, même en quelques millisecondes, fera de toute façon une grande différence dans les jeux compétitifs. Ce moniteur 360 Hz affiche les images de jeu une fois toutes les 2,8 ms, ce qui peut être jusqu’à six fois plus rapide qu’un écran ou un téléviseur ordinaire.

Asus annonce que le ROG Swift 360Hz sera commercialisé « plus tard cette année », sans plus de précision. Rien n’est dit sur le prix également.