[CES 2020] Neon : les avatars virtuels de Samsung sont plus vrais que nature (et ça fait un peu peur)

Ce sera peut-être le grand choc du CES 2020. Demain 7 janvier, Samsung dévoilera les détails de son très mystérieux projet Neon Artificial Human, et tout porte à croire que ce dernier concerne la création et l’animation d’avatars humains virtuels hyper réalistes. Pranav Mistry, Directeur du laboratoire américain Samsung Research (et ancien diplômé du MIT), a presque confirmé l’info dans un tweet : « Prêt à partir demain pour le CES et le code fonctionne enfin. Prêt pour la démo de CORE R3. Il peut maintenant créer de façon autonome de nouvelles expressions, mouvements et dialogues (même en Hindi), totalement différents de ceux capturés initialement ».

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd

— Pranav Mistry (@pranavmistry) 5 janvier 2020