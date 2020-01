[CES 2020] ScanWatch : Withings dévoile une smartwatch capable de détecter la fibrillation auriculaire et l’apnée du sommeil

Withings n’est pas venu les mains vides au CES : le fabricant français profite du salon de Las Vegas pour dévoiler la ScanWatch, une montre connectée presqu’entièrement dédiée aux fonctions de santé. Munie d’un ECG et d’un capteur SPO2, la ScanWatch serait capable de détecter la fibrillation auriculaire (arythmies cardiaques) ou l’apnée du sommeil et de mesurer le taux de saturation en oxygène dans le sang. L’électrocardiogramme intégré permet en outre de fournir un suivi « de qualité médicale » (grâce à l’app Android/iOS Withings Health Mate, qui enregistre et historise les données récoltées), suivi que l’on pourra d’ailleurs partager avec son médecin traitant le cas échéant.

La ScanWatch va donc au delà des fonctions de santé de la Withings Move ECG tout en gardant le look emblématiques des smartwatchs de la marque, soit un hybride entre la montre traditionnelle (cadrans classiques avec aiguilles) et la montre connectée (fonctions de santé, suivi d’une trentaine d’activités, etc.). Enfin, la ScanWath est une montre connectée étanche (reste à savoir jusqu’à quel point) et autonome jusqu’à 30 jours entre deux charges. La ScanWatch sera disponible en Europe dans le courant du second trimestre 2020. Les tarifs vont de 250 euros pour le modèle 38mm à 300 euros environ pour le modèle 32 mm. Deux coloris seront proposés, le blanc et le noir.