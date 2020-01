[CES 2020] KEYMO : un tampon électronique pour une authentification numérique

BYSTAMP, spécialiste des solutions d’authentification innovantes par tampon, annonce aujourd’hui KEYMO, le premier tampon électronique au monde qui permet aux utilisateurs de s’authentifier en toute sécurité, personne morale comme physique, d’un simple geste, sur l’écran d’un smartphone ou d’une tablette. Basé sur une technologie brevetée, KEYMO répond aux plus hautes exigences de sécurité, incluant un « secure element » et une Blockchain. Ses utilisateurs peuvent enfin s’authentifier et signer tous types de documents numériques, instantanément et en toute sécurité, avec ou sans connexion réseau.

Grâce à sa technologie optique brevetée, l’appairage entre KEYMO et le smartphone ou la tablette est totalement sécurisé. Ce couplage permet un échange d’informations d’authentification qui seront récupérées par l’application tamponnée puis autorisées, enregistrées et horodatées dans le KEYMO et enfin stockées dans la Blockchain. Idéal pour toute personne physique ou tout type d’entreprise ou administration qui souhaite dématérialiser ses process avec un haut niveau d’authentification et de traçabilité.

Yann Le Bail, co-fondateur de BYSTAMP, déclare : « La technologie mobile est devenue la norme pour certifier les transactions. La réponse à cette dématérialisation qui l’accompagne n’est souvent pas à la hauteur des enjeux, en signant d’un doigt l’écran du smartphone par exemple. Ce sont pourtant des transactions qui engagent formellement l’individu ou l’entreprise. Le protocole BYSTAMP combine quant à lui le concret d’un geste immuable avec la sécurité et la puissance du numérique. »

Lors de l’attribution d’un KEYMO à son propriétaire, toutes les données biométriques du porteur sont protégées et mémorisée dans un espace hautement sécurisé du KEYMO, sans transiter par des serveurs ou sur le Cloud. KEYMO garantit donc à son propriétaire la pleine possession de ses données personnelles. Ses données de reconnaissance faciale et/ou de code PIN ainsi stockées permettent de vérifier l’identité de l’utilisateur quand le KEYMO est posé sur l’écran d’un smartphone ou d’une tablette. Chaque KEYMO peut faire plusieurs milliers d’estampillages sans être rechargé, pour une durée d’utilisation d’environ 2 ans à raison de plusieurs dizaines d’authentifications par jour.

Une traçabilité forte avec une double preuve de réception

KEYMO est également un outil de confiance numérique : l’estampillage d’un document numérique avec KEYMO lors d’un échange en face à face fournit aux utilisateurs des « Transaction Receipts » (traçabilité double épreuve) : à la fois du côté de l’appareil qui est estampillé et de l’autre, dans la mémoire du KEYMO. Chaque récépissé de transaction par KEYMO est ensuite « déchargée » dans une Blockchain via l’application mobile Inkpad du BYSTAMP. Une fois téléchargés, ces reçus numériques peuvent être utilisés par les clients au même titre que les reçus de cartes de crédit émis après un paiement en magasin.

Une solution sur mesure pour tout type de transaction

Diplôme, contrat, devis, photo, facture ou une ordonnance (pour les médecins)… L’utilisateur de KEYMO peut enfin s’authentifier en toute sécurité et signer tous types de documents. Il peut ainsi authentifier une transaction sur un terminal de livraison lors de l’envoi/réception d’un colis, enregistrer les heures de travail ou valider la conformité d’une procédure de maintenance. KEYMO peut également être utilisé dans le commerce de détail, lors de la distribution de « bonus stars » par le biais de cartes de fidélité numériques. BYSTAMP fournit également une licence gratuite et un SDK aux intégrateurs et éditeurs de logiciels qui souhaitent personnaliser la conception des UX par tampon pour leurs clients.

KEYMO est commercialisé à partir de janvier à 39€ et inclut un accès gratuit à la plateforme.