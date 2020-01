[CES 2020] Lexilight : la lampe qui éclaire les dyslexiques est disponible

Environ 10% de la population – soit 7 millions de personnes en France et 700 millions dans le monde sont atteints de dyslexie. Le trouble de l’apprentissage du langage écrit touche en moyenne trois enfants par classe en France et peut entraîner des difficultés scolaires. À la lecture, une image miroir se superpose au texte, créant un trouble et compliquant le déchiffrage. Lexilight est une lampe d’aide à la lecture pour les dyslexiques. Sa technologie combine à la fois une lumière pulsée et modulée et permet d’effacer cet effet miroir. Elle améliore ainsi la qualité de lecture de la quasi-totalité des dyslexiques et ce sur tous types de supports.

Le premier dispositif qui permet de corriger la perception

Un non dyslexique a un seul œil dominant qui envoie une information principale au cerveau, qu’il sait analyser. Une personne dyslexique dispose, au contraire, de deux yeux dominants qui envoient simultanément deux informations différentes au cerveau. C’est cette confusion qui crée des images miroirs et perturbe la lecture.

La lampe Lexilight va corriger ce problème en permettant au cerveau de traiter l’information comme si elle provenait d’un seul œil dominant. Elle émet une lumière pulsée et modulée qui atténue l’effet miroir que les dyslexiques voient lors de la lecture.

La lampe diffuse une lumière grâce à des diodes LED dont les ondes peuvent être adaptées à la vue par l’utilisateur. La lampe fait varier plusieurs paramètres de ces diodes, notamment leur fréquence de rafraîchissement, pour qu’un œil puisse prendre le pas sur l’autre pour estomper l’effet miroir.

Deux molettes permettent à l’utilisateur de régler facilement et finement la pulsation et la modulation de l’onde afin de l’adapter à sa vue.

Un dispositif qui fonctionne aussi sur les écrans

Les adultes passent en moyenne 5 heures devant les écrans et les enfants 4 heures. Comme les difficultés de lecture pour les dyslexiques s’appliquent aussi aux écrans il est important de pouvoir les soulager aussi sur ce support. La lampe a été conçue pour être positionnée à la verticale face à l’écran. Pour en accroitre l’efficacité, on peut diminuer la luminosité de l’écran.

Des tests concluants à 90 %

Lexilight a été testée auprès de plus de 300 personnes et 90 % d’entre elles ont été capables de lire correctement, ont été soulagés et ont retrouvé le plaisir de la lecture.

Lexilife constitue des essais cliniques avec des professionnels de la santé et la certification « dispositif médical » est en cours d’obtention. En parallèle, un board scientifique est en création pour aller plus loin sur la découverte.

Fabriqué en France, Lexilight est disponible à 549€ avec un essai gratuit de 1 mois. Elle est garantie 10 ans.