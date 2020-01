Netflix et Free sont les plus gros annonceurs sur Facebook

Netflix et Free ont un point commun : ils dépensent beaucoup d’argent pour faire de la publicité sur Facebook, au point d’être les acteurs les plus actifs en France selon Kantar.

La dernière étude du cabinet révèle que Netflix a dépensé 12,9 millions d’euros pour faire de la publicité sur Facebook en France entre janvier et novembre 2019 et Free a déboursé 11,7 millions d’euros sur la même période. McDonald’s est juste derrière avec 11,6 millions d’euros. Les groupes sont suivis par Orange, SFR, Microsoft, La Redoute, Renault, Carrefour et Wish.

Ces sommes ne sont pas si élevées que cela si on regarde le marché plus général de la publicité où l’on parle de dizaines, voire de centaines de millions d’euros.

Sur le périmètre plurimédia (qui regroupe télévision, radio, presse, publicité extérieure, cinéma et bannières publicitaires sur Internet), le top 10 des annonceurs se révèle plus classique, installant en tête Renault, Amazon, Leclerc, Peugeot, Lidl, P&G, Citroën, Intermarché, Carrefour et Orange. Soit, pour l’essentiel, des acteurs issus du secteur automobile, de la grande distribution et de la grande consommation.

Il y a un domaine en particulier où Netflix, Free et les autres misent : la publicité depuis Facebook Mobile. Beaucoup d’utilisateurs consultent le réseau social depuis leur smartphone, d’où l’intérêt de mettre la publicité en priorité dessus.