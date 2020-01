TikTok : un chiffre d’affaires en hausse de 310% sur le Q4 2019 !

TikTok a terminé l’année 2019 en trombe. Selon les chiffres cumulés d’Apptopia, le service de partage de (courtes) vidéos a réalisé un chiffre d’affaires de 50 millions de dollars lors du Q4, soit une croissance de 310% par rapport au Q4 2018 ! La progression est presqu’aussi spectaculaire en séquentiel puisque le CA du troisième trimestre se montait à 20 millions de dollars. En à peine un an donc, TikTok est passé de la startup hyper populaire mais peu rentable à une firme capable de générer plusieurs centaines de millions de dollars à l’année !

Ce succès financier fait aussi les affaires de la société chinoise ByteDance, la maison mère de TikTok. L’app phénomène est en effet le résultat de la fusion de Musical.y – que ByteDance a racheté en 2017 – et de l’app Douyin (qui appartient à ByteDance). ByteDance pèse aujourd’hui 80 milliards de dollars et pourrait faire son entrée en bourse dès cette année. La poule aux œufs d’or TikTok va t-elle déboucher sur une IPO record (introduction en bourse) ? L’application TikTok est disponible gratuitement sur iOS et Android.