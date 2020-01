[CES 2020] Samsung livre la fiche technique de son ultraportable Galaxy Book Flex α

L’ultra portable Galaxy Book Flex α sera présenté en détail lors du CES 2020 qui ouvrira ses portes le 7 janvier prochain. Samsung ne résiste pas à un peu de buzz et nous livre déjà une partie de la fiche technique de l’appareil : le Galaxy Book Flex α disposera donc d’un écran QLED Full HD tactile de 13,3 pouces, d’un processeur Intel de 10ème génération (Comet Lake ou Ice Lake donc), jusqu’à 12 Go de RAM (contre 16 maxi pour le premier Galaxy Book Flex) et jusqu’à 1 To de capacité de stockage. Les haut-parleurs sont signés AKG (désormais filiale de Samsung) et l’autonomie est annoncée à 17h30 (ce qui est énorme). En revanche, le S Pen ne sera pas fourni dans la boite du Flex (l’écran est tactile, rappelons-le). On connait enfin le tarif du bouzin, qui démarre à 829,99 dollars, un prix plutôt compétitif au vu des caractéristiques techniques.

Tout comme son prédécesseur lancé à l’automne (ci-dessus), le Galaxy Book Flex pourra aussi être utilisé comme une tablette