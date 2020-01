Xiaomi, Oppo et Vivo lancent leur équivalent d’AirDrop pour transférer des fichiers

Android a enfin le droit à un équivalent d’AirDrop, cette fonction populaire d’Apple qui facilite le transfert de fichiers entre appareils. L’équivalent est développé par Xiaomi, Oppo et Vivo. Les trois constructeurs ont créé la Peer-to-Peer Transmission Alliance.

Xiaomi, OPPO and vivo have joined forces to take their Peer-to-Peer Transmission Alliance global, bringing:

1⃣Seamless cross-brand file transfer

2⃣Support transfer of multiple formats

3⃣Protocol for high-speed and stable wireless transfer

Welcome more phone brands to join us! pic.twitter.com/NPSrGTc6lX

— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) January 2, 2020