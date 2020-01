MCU : Disney+ avance la sortie de la série WandaVision pour 2020

Il y a du changement du côté de la série WandaVision. Celle qui tourne autour de Scarlet Witch (Sorcière rouge) et Vision, deux personnages de Marvel notamment aperçus ensemble dans Avengers : Infinity War, sortira finalement en 2020 et non plus en 2021 comme c’était prévu initialement.

L’annonce a été faite par Disney+, qui est le diffuseur des nouvelles séries Marvel. Le service a publié une vidéo recensant les programmes prévus en 2020 sur la plateforme concurrente de Netflix et WandaVision est justement l’une des séries listées. Disney+ a également publié une image montrant Scarlet Witch et Vision dans un salon, ainsi qu’un tweet pour évoquer encore une fois la sortie en 2020.

WandaVision sera ainsi la deuxième série Marvel prévue en 2020 sur Disney+. La plateforme devait uniquement diffuser Le Faucon et le Soldat de l’Hiver au départ, mais du changement a eu lieu. C’est en tout cas une bonne nouvelle pour tous les fans de Marvel, qui vont avoir une double dose cette année.

Disney+ ne donne pas de date de sortie précise, ni pour Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ni pour WandaVision. La première devrait toutefois voir le jour au second semestre plutôt qu’au premier.