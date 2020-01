Disparition de Syd Mead, l’homme qui illustrait notre futur et a participé aux oeuvres cultes Blade Runner, Aliens et Tron

Syd Mead n’est pas aussi connu du grand public qu’un Giger, un Ridley Scott, ou un James Cameron, et pourtant, l’illustrateur américain est sans aucun doute l’homme qui aura le plus influencé notre imaginaire futuriste sur le demi-siècle écoulé. On doit en effet à Syd Mead l’univers sombre et cyberpunk de Blade Runner (l’artiste a tout dessiné, du moindre véhicule jusqu’à la plus petite échoppe sous néons), l’esthétique fluo-sombre de Tron, le design du vaisseau USS Sulaco d’Aliens, le Leonov de 2010 (suite du chef d’oeuvre de Kubrick), jusqu’aux AT-AT de l’Empire Contre-Attaque, largement inspirés de ses travaux pour l’aciériste US Steel (Joe Johnston a depuis reconnu l’influence de Mead).

Travail préparatoire pour le film Blade Runner

Syd Mead a aussi dessiné les vaisseaux du célèbre jeu vidéo Wing Commander : Prophecy, et plus récemment a participé, à un âge pourtant canonique, à la réalisation des films Mission to Mars, Tomorowland Elysium, ou bien encore Blade Runner 2049 (le Las Vegas post-apo, c’est lui). L’artiste de génie s’est éteint le lundi 30 décembre à l’âge de 86 ans des suites d’un lymphome, quelques mois seulement après avoir arrêté ses activités. Le légendaire Syd Mead devait recevoir en février 2020 le prestigieux prix de l’Art Directors Guild. Gageons que la récompense lui sera effectivement remise à titre posthume.