Untitled Goose Game : le jeu de l’oie du studio House House passe la barre du million d’exemplaires

L’oie farceuse d’Untitled Goose Game a déjà de nombreux adeptes. « Le jeu de l’oie sans titre » du studio House House s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires (un score qui n’inclut pas les téléchargements via le Xbox Game Pass), un succès largement mérité au vu des grandes qualités du titre. Le gameplay aussi simple qu’efficace (manipuler l’oie est un petit bonheur en soi), les interactions hilarantes de l’animal avec son environnement, les zones de jeu conçues comme un puzzle-game, tous les éléments de game-design s’emboitent parfaitement pour donner naissance à un jeu devenu rapidement un phénomène sur la toile. L’oie d’Untitled Goose Game a même eu droit à un très long article de notre confrère du Monde et a reçu le Gamekult Awards du meilleur personnage de jeu vidéo pour l’année 2019 !

Face à ce succès, l’éditeur Panic laisse entendre que des DLCs supplémentaires pourraient être annoncés, ce qui permettrait au passage de rectifier le seul véritable point noir du jeu, soit une durée de vie un peu faiblarde. Untitled Goose Game est disponible au téléchargement sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One/Xbox Game Pass, PC/Epic Games Store, et même sur le Mac !