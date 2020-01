Realme affiche maintenant des publicités sur ses smartphones

Realme annonce un changement de stratégie : ses utilisateurs ont maintenant de la publicité qui s’affiche sur les smartphones. Officiellement, Realme parle de « recommandations de contenus ».

« Pour continuer à vous offrir plus de surprises et maintenir un modèle économique sain et durable, nous avons introduit la recommandation de contenus dans le système d’exploitation. Les téléphones Realme avec ColorOS 6 et plus recevront les mises à jour de ces recommandations », explique le constructeur. ColorOS est le nom de la surcouche Android de Realme (comme OneUI pour Samsung, EMUI pour Huawei, MIUI pour Xiaomi, etc).

Les publicités vont mettre en avant des applications et des liens renvoyant vers des sites. Realme promet au passage que ses réclames respectent les lois des différents pays.

Il y a au moins un point positif dans cette affaire : Realme offre un réglage pour retirer les publicités. Mais nul ne sait si celui-ci va rester indéfiniment.

Realme a surtout une réputation en Asie et a connu une année 2019 exceptionnelle avec des ventes en hausse de 400% sur un an en Inde, pays où la marque est particulièrement présente. C’est le quatrième vendeur de smartphones sur place, il est battu par Xiaomi, Samsung et Vivo.