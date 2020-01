L’IA de Google plus forte que les humains pour détecter un cancer

L’unité de recherche en santé de Google a déclaré avoir mis au point un système d’intelligence artificielle qui peut égaler ou surpasser les radiologues dans la détection du cancer du sein, selon de nouvelles recherches. Mais les médecins arrivent encore à battre les machines dans certains cas.

Le modèle, mis au point par une équipe internationale de chercheurs, a permis de détecter des cancers qui n’avaient pas été repérés au départ et de réduire les faux positifs pour les patients qui n’avaient pas de cancer en réalité. Les données provenant de milliers de mammographies de femmes au Royaume-Uni et aux États-Unis ont été utilisées pour former le système d’intelligence artificielle de Google.

Les radiologues et les spécialistes de l’intelligence artificielle ont déclaré que le modèle est prometteur, et les responsables de Google Health ont précisé que le système pourrait éventuellement aider les radiologues à améliorer la détection et les résultats des cancers du sein, ainsi que l’efficacité de la lecture des mammographies. « Il existe d’énormes possibilités, non seulement dans le domaine du cancer du sein, mais plus largement, d’utiliser ce type de technologie pour rendre le dépistage plus équitable et plus précis », explique Dominic King, le responsable britannique de Google Health. « On a l’impression que c’est un pas de plus pour que cette technologie fasse vraiment une différence dans le monde réel », a-t-il continué.

Tout n’est pas parfait pour l’instant

Dans le détail, l’intelligence artificielle a réduit le nombre de faux positifs de 5,7% dans le groupe américain et de 1,2% dans le groupe britannique. Il a également réduit le nombre de faux négatifs, où les tests sont classés à tort comme normaux, de 9,4% dans le groupe américain et de 2,7% dans le groupe britannique.

Mais tout n’est pas parfait en l’état. Alors que le système de Google a détecté des cancers manqués par les radiologues, les radiologues du Royaume-Uni et des États-Unis ont détecté des cancers manqués par le système de Google. C’est pour cette raison que l’intelligence artificielle va être améliorée et pourrait bien être complémentaire aux radiologues, au lieu de complètement les remplacer.