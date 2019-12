Sonos explique pourquoi il désactive les enceintes avec son programme de reprise

Sonos a récemment lancé un programme de reprise et de recyclage qui fait parler de lui, et ce n’est pas pour les bonnes raisons. Le constructeur se charge de désactiver complètement une enceinte reprise et offre un rabais sur un nouveau modèle. Problème : l’enceinte désactivée ne peut être revendue par des sociétés spécialisées pour lui donner une seconde vie. Autant dire que c’est moyen pour ce qui est de l’environnement.

« C’est l’abus et le gaspillage de matériel en parfait état le plus néfaste pour l’environnement que j’ai vu en cinq ans de travail chez un recycleur », indique un utilisateur sur Twitter. « Nous aurions pu les vendre et veiller à ce qu’elles soient réutilisées, comme nous le faisons avec toute l’électronique fonctionnelle dont nous disposons. Maintenant, nous devons les mettre à la casse », a-t-il ajouté.

Sonos a essayé de se défendre sur le sujet :

« La réalité est que ces anciens produits n’ont pas la puissance de traitement et la mémoire nécessaires pour supporter les expériences modernes de Sonos. Au fil du temps, la technologie évoluera d’une manière que ces produits ne pourront pas suivre. Pour certains propriétaires, ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas importantes. Par conséquent, ils peuvent choisir de ne pas participer au programme de reprise. Mais pour d’autres propriétaires, il est important d’avoir des appareils Sonos modernes capables d’offrir ces nouvelles expériences. Le programme de reprise est donc un moyen abordable pour ces propriétaires de se mettre à niveau. Pour ceux qui choisissent d’échanger leurs produits contre des nouveaux, nous avons estimé que l’action la plus responsable était de ne pas les proposer à de nouveaux clients qui n’ont peut-être pas le contexte de ces produits comme des produits de plus de 10 ans, et qui ne sont peut-être pas non plus en mesure de fournir l’expérience Sonos qu’ils attendaient ».

Il est vrai que Sonos est plutôt bon au niveau des mises à jour en assurant au moins cinq ans de support logiciel après la fin de la vente d’une enceinte. De plus, Sonos indique qu’il peut techniquement aider ceux qui ont activé le mode recyclage pour relancer l’enceinte et éviter qu’elle devienne une brique. Les clients doivent toutefois passer par le service après-vente.