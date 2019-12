MSI tease ses prochains portables Gaming (qui seront dévoilés au CES)

Grand spécialiste du PC « gaming », MSI semble déjà fin prêt pour le prochain CES. Le fabricant vient en effet de teaser sa prochaine gamme de portables en usant d’un procédé marketing qui plaira forcément aux geeks puisqu’il s’agit de résoudre une équation (simple) puis de rentrer un mot de passe afin d’accéder à un… timer (on vous laisse un peu chercher, mais sachez les réponses sont dans les commentaires au tweet ci-dessous). Et si l’on s’en tient au décompte du timer, les nouveautés de MSI seront présentées le 7 janvier prochain, soit en plein CES de Las Vegas ! Selon les dernières rumeurs, MSI s’apprêterait à dévoiler sa nouvelle gamme de portables Evolve, dont certains modèles pourraient être équipés de processeurs Intel Comet Lake-H et de GPU RTX-20 au format Max-Q (Nvidia). Hâte !