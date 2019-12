Ragnarök (Netflix) : la mythologie nordique réactualisée par le créateur de Borgen (trailer)

Les pays du nord de l’Europe n’ont peut-être pas besoin de super-héros, car ils ont mieux au catalogue : des entités mi-dieux mi-hommes issues d’une mythologie ancestrale. Ragnarök et son casting 100% norvégien est un peu la réactualisation de ces vieux mythes sous la forme d’une teen-série prometteuse. Magne, un étudiant studieux qui vient de débarquer dans le village fictif d’Edda, s’aperçoit peu à peu qu’il dispose de pouvoirs surnaturels. Cette révélation s’accompagne de catastrophes naturelles sans précédent (pas d’hiver, tremblements de Terre, fonte des glaces hyper rapide, etc.), enfin, si l’on met de côté l’explication du réchauffement climatique. Le trailer de Ragnarök nous dévoile quelques scènes d’action avec des SFX plutôt potables et une réalisation qui a le bon goût de ne pas trop en faire. Pas de petites blagues lourdes ici, ou de clichés en pagaille : on est bien dans une teen-série nordique, avec tout ce que cela comporte de sérieux et de sobriété, et ce n’est pas plus mal. Tout cela est donc prometteur, d’autant plus lorsque l’on sait que la série est réalisée par Adam Price, qui n’est autre que le showrunner de l’excellent Borgen. La première saison de Ragnarök sera disponible sur Netflix le 31 janvier 2020.